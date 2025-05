La grande domenica di Sky: da Sinner-Alcaraz alla Serie A da scudetto, ascolti top

Super ascolti per la domenica di grande sport su Sky con tennis , motori e calcio in primo piano. Nel dettaglio (non sono incluse le visioni su Sky Go), sono stati un milione 129 mila gli spettatori medi per la finale degli Internazionali d’Italia a Roma tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - con un milione 987 mila contatti unici e l’8,7% di share tv. Il match vinto dallo spagnolo - miglior ascolto stagionale e quinto di sempre per una partita di tennis su Sky - ha chiuso la miglior edizione di sempre per il torneo romano nella Casa dello Sport, che ha visto anche Jasmine Paolini assoluta protagonista con due titoli conquistati al Foro Italico . Domenica la finale di doppio in coppia con Sara Errani - trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - è stata vista da 528 mila spettatori e un milione 345 mila contatti unici, con il 4,26% di share tv, mentre la finale del singolare contro Coco Gauff - quella di sabato scorso su Sky Sport Tennis - ha fatto registrare un dato di 518 mila spettatori e 1,1 milioni di contatti unici, con il 5,1% di Share tv.

Da Imola allo scudetto

Nella domenica non stop di Sky, anche la Formula 1 con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna si è distinta con numeri importanti. L’avvincente gara sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola - trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in chiaro su Tv8 - ha fatto registrare 3 milioni 124 mila spettatori medi e 5 milioni 750 mila di contatti unici, con il 24,7% di share tv. Il GP, in particolare, è stato seguito da un milione 129 mila spettatori medi su Sky, con 2 milioni 103 mila contatti unici e l’8,9% di share tv. Su Tv8 sono stati un milione 995 mila gli spettatori medi, con 3 milioni 751 mila contatti unici e il 15,8% di share tv. Domenica sera all’insegna della Serie A, con Inter-Lazio, Fiorentina-Bologna e Lecce-Torino - in onda rispettivamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; Sky Sport 252; Sky Sport 253 e in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio - che hanno mediato 736 mila spettatori e 1,6 milioni di contatti unici, con il 4% di share tv. Ottimi dati anche per Sky Calcio Club: 421 mila spettatori medi. Grandi numeri anche sui canali digital: su skysport.it 1,8 milioni di utenti unici, con 7 milioni di page views e 1,8 milioni di video views; sui canali social, invece, 3 milioni di engagement con ben 14 milioni di video views. Per quanto riguarda la social tv audience, invece, 1,4 milioni per il tennis, 2,1 milioni per la F1 e 1,6 milioni per la Serie A.