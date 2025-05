Quella di Sinner è un’impresa, ma c’è ancora un problema da risolvere

La rivalità

L’Atp non tiene conto che gli undici “testa a testa” sono in realtà dodici, non potendo considerare l’esibizione dell’anno scorso a Riad, che però disponeva di sei milioni (in dollari) di buone ragioni per essere considerato un match del tutto vero. La vinse Sinner, e dunque il conteggio potrebbe essere aggiornato sul 7-5 in favore di Alcaraz, e non è ancora un divario per il quale strapparsi i capelli color carota. Ma nel circuito le ultime tre sfide sono andate ad Alcaraz, e basterebbe questo per porsi in via definitiva il problema di quale sia il punto debole dello spagnolo, e di come fare a ribaltare lo scenario. Più variazioni? Forse, ma sempre entro i confini del suo tennis. Non facile, ma possibile…

Se lo conosco, Sinner ci sta riflettendo e avrà chiesto al suo team di aiutarlo a trovare le risposte che cerca. «Bravo Jan», ha scritto ieri Cahill, dopo le dovute congratulazioni ad Alcaraz, «due settimane fantastiche in Italia per tutti noi. Da parte tua, superare le attese è diventata la norma, il che è tutt’altro che normale». Ma se l’obiettivo è Parigi, come Sinner ha più volte indicato, la strada maestra passa dal recupero definitivo della miglior condizione e arriva alla lucidità che serve nel trovare facilmente le giuste risposte tecniche e tattiche. «Due, tre scelte che ho fatto», ha detto Jannik dopo la finale, «potevano essere migliori». Ma non è da numeri uno, tantomeno da lui, accontentarsi di ripetere a Parigi la semifinale di un anno fa, ed è assai probabile che per arrivare fino in fondo si proporrà un nuovo confronto in finale con lo spagnolo.