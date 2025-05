Djokovic dice tutto: finale Sinner-Alcaraz, Zverev, Slam. Sull’allenatore...

Djokovic: "È un nuovo capitolo, devo abituarmi"

"Questo è un capitolo diverso della mia vita e sto cercando di abituarmici. Non sono le circostanze a cui sono abituato, perdere al primo turno di fila. Non credo mi sia mai successo negli ultimi 20 anni (nel 2018 l'ultima serie di due ko consecutivi in un 1000, contro Taro Daniel a Indian Wells prima e Benoit Paire a Miami poi, ndr) ma sapevo che momenti come questo sarebbero arrivati. È difficile guardare indietro a tutta la mia carriera mentre sto ancora giocando. Ho ancora voglia di vincere i tornei del Grande Slam ed essere tra i migliori al mondo. Ecco perché gioco, per vincere trofei, per essere al top della forma prima del Roland Garros, per sfidare i migliori al mondo. La motivazione c'è ancora, ma in questo periodo di transizione devo capire il mio corpo e le mie circostanze, cosa devo fare per rimanere in salute e per essere in condizioni ottimali per i tornei più importanti per me, ovvero i Grandi Slam. Lo stress e la pressione fanno parte del nostro operato. So quanta dedizione ci vuole per diventare un campione del Grande Slam, ma per me non è facile come dieci anni fa perché la mia vita è cambiata. Sento di avere ancora le carte in regola per essere un contendente al Grande Slam. È chiaro che, in termini di risultati, ho più alti e bassi rispetto a prima, ma devo accettare che il mio livello di gioco non è più costante come una volta. So anche qual è la mia priorità", ha concluso.