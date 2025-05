Jannik Sinner avrebbe scelto il suo allenatore: il tennista azzurro, reduce dalla finale persa contro Carlos Alcaraz agli Internazionali d'Italia, sta già pensando a un futuro senza Darren Cahill, supercoach che ha annunciato la sua decisione di smettere di allenare per dedicarsi di più alla famiglia. In questi mesi si stanno rincorrendo le voci sul possibile sostituto dell'australiano, con Sinner che però non ha ancora ufficializzato la sua decisione. L'indiscrezione su chi potrebbe essere il mister X arriva direttamente dalla Russia, dal quotidiano Bolshe.