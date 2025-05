Cobolli è ai quarti di Amburgo: Davidovich Fokina si arrende in 2 set. Il prossimo avversario

Gli italiani al Roland Garros

Italtennis già in campo anche al Roland Garros, dove il 19 maggio hanno avuto inizio le qualificazioni al tabellone principale dello Slam parigino. Accedono al terzo turno Matteo Gigante e Federico Arnaboldi. Il primo, che all'esordio aveva superato in 3 set Jerome Kym, 6-3, 3-6, 6-3 lo score, si impone con un doppio 6-4 su Zachary Svajda. Dall'altra parte della rete lo attende ora Elmer Moller. Quanto all'azzurro classe '87, che al primo turno aveva avuto la meglio su Chun-hsin Tseng per 6-3, 3-6, 6-3, si qualifica all'ultimo match valido per l'accesso al main draw grazie al forfait di Michael Mmoh. Ora il vincitore dell'incontro fra Maximilian Marterer e Federico Coria. Esce di scena Stefano Napolitano, che dopo il 3-6 nel primo set contro Kyrian Jacquet, rientra nel match per 6-2, salvo poi crollare nel set decisivo rimanendo a zero. In campo nel pomeriggio, Giulio Zeppieri. A contendergli il terzo turno è Eliot Spizirri. Eliminato già al primo turno invece Fabio Fognini: 3-6, 2-6 contro Nicolas Moreno de Alboran. Bene anche le italiane, presenti sul rosso di Parigi con Sara Errani, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio: tutte attese nel pomeriggio di mercoledì 21. La campionessa nel doppio di Roma in carica, affronta la Anna-Lena Friedsam, mentre le numero 153 e 129 Wta sfidano rispettivamente Aljaksandra Sasnovic e Veronika Erjavec.