Caroline Wozniacki: "La carica di Jasmine Paolini può fare la differenza"

Voce di Eurosport che trasmetterà Roland Garros sui propri canali (integralmente su Discovery+), la danese ex numero 1 al mondo gioca in anticipo: "Il movimento femminile è molto vivace in questa fase storica. Sono tante le giocatrici in grado di vincere un Master 1000 o un titolo Slam"

Roberto Bertellino Pubblicato il 22 maggio 2025, 06:15