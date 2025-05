Gli australiani sono ossessionati da Sinner: “Solo un apprendista. Alcaraz? Un maestro di scacchi”

"Alcaraz contro Sinner ha dimostrato la netta differenza che porta la terra battuta. Il maestro di scacchi contro l'apprendista". Con queste parole, Paul McNamee ha commentato sul proprio profilo X la finale degli Internazionali d'Italia fra il numero uno al mondo e il suo vice in graduatoria. Sul rosso del Foro Italico, il campione azzurro ha tenuto testa allo spagnolo fino al tie-break che ha deciso il primo set, salvo poi sparire dal campo nel secondo parziale, dove il numero due Atp ha esibito una delle sue migliori performance stagionali. Nessun blackout dunque per Carlitos, che fino alla fine ha tenuto alta la concentrazione contro un avversario reduce da un digiuno di adrenalina lungo tre mesi. Il mille capitolino ha comunque restituito segnali più che incoraggianti in vista del prossimo appuntamento in agenda, che vedrà l'altoatesino tornare al Roland Garros da leader del ranking mondiale un anno dopo il passaggio di consegne con Novak Djokovic. Eppure, c'è chi come l'ex doppista numero uno, ha assistito al match di Roma valutandolo al pari degli altri precedenti fra i primi due tennisti al mondo e riconoscendo in Alcaraz il maestro della terra rossa e in Sinner l'apprendista.