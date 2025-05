Sinner alla ricerca, salta il super coach: “Fake news grande come una casa”

Carlos Moya si tira fuori dalla rosa di papabili allenatori di Jannik Sinner , alla ricerca di un nuovo coach dal 2026 da affiancare a Vagnozzi vista la decisione di Cahill di ritirarsi . E' lo stesso ex tennista spagnolo, ai microfoni di RNE, a smentire le voci su un accordo già raggiunto col numero uno del mondo: "Una fake grande come una casa", ha tagliato corto Moya.

La smentita di Moya

Moya ha quindi smentito i rumors secondo cui sarebbe il favorito per sostituire Cahill come super coach di Sinner in vista della prossima stagione. L'ex tennista spagnolo, in passato, è stato allenatore di Rafa Nadal.