Berrettini, altra mazzata! Niente Roland Garros: l’ultima volta nel 2021

Berrettini: quando ritorna

L'agenda di Berrettini dovrebbe dunque prevedere il ritorno in campo per la stagione dell'erba, con i primi appuntamenti in programma a Stoccarda al 9 al 15 giugno, al Queen's dal 16 al 22 e a Wimbledon dal 30 al 13 luglio. Al 250 tedesco, l'azzurro ha trionfato nel 2019 contro Felix Auger-Aliassime e nel 2022 contro Andy Murray.

Berrettini: il nuovo ritiro dopo le lacrime di Roma

Queste le parole di Berrettini rilasciate in conferenza stampa dopo il ritiro dal match contro Ruud: "L’amore che ho per mio fratello, per Roma e per il tennis mi ha spinto a scendere in campo. Devo stare attento in queste situazioni, poi se va male devo stare tre mesi senza giocare. Spero di essermi fermato in tempo. I dottori sono stanchi anche loro di vedermi. Il dolore è vicino al punto dove mi aveva fatto male il precedenza, agli obliqui. Non so cosa c'è che non va in questa parte del mio corpo".