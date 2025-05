Nadal: “Sinner, metto la mano sul fuoco. Questi episodi fanno male al tennis”

Nonostante si sia ufficialmente ritirato dal circuito alla fine del 2024, Rafael Nadal continua a far sentire la propria voce nel mondo del tennis. In un'intervista pubblicata giovedì dal quotidiano francese L'Équipe, l’ex campione spagnolo ha espresso un fermo sostegno a Jannik Sinner , coinvolto negli scorsi mesi in una controversa vicenda legata a una sospensione per doping, che lo ha tenuto fuori dai campi per diversi lunghi mesi all'inizio di quest'anno, ed è tornato per gli Internazionali d'Italia .

Nadal e le parole su Sinner

Sinner, che non scendeva in campo da tre mesi, è risultato positivo al clostebol - un anabolizzante - nel marzo 2024. Il 23enne altoatesino ha sempre sostenuto la tesi di una contaminazione accidentale, riconducibile a un trattamento ricevuto tramite massaggio da un membro del suo staff. Un'argomentazione ritenuta credibile sia dalla Tennis Integrity Agency che dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA), con cui è stato successivamente raggiunto un accordo, portando a una sospensione più breve rispetto alle richieste iniziali (uno o due anni).

A detta di Nadal, il caso non lascia spazio a dubbi sull’integrità dell’azzurro: "Sono totalmente convinto che Jannik non abbia mai avuto intenzione di imbrogliare o fare qualcosa di illegale. Ne sono convinto, metterei la mano sul fuoco", ha dichiarato il maiorchino, 14 volte trionfatore al Roland Garros. Lo spagnolo non ha nascosto il dispiacere per le conseguenze di una vicenda che ha travolto non solo il giocatore ma l’intero movimento: "C’è sempre molto rumore attorno a queste situazioni e, quando succedono, è un male per tutti. Per lui, che credo abbia vissuto un vero calvario nell’ultimo anno. E naturalmente anche per il tennis: questo tipo di episodi fanno male al nostro sport".