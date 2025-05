ABURGO (Germania) - In attesa di giocare al Roland Garros (dove affronterà un qualificato al 1° turno) Flavio Cobolli stacca il pass per la semifinale del torneo Atp 500 di Amburgo. L''azzurro ha sconfitto lo spagnolo Roberto Bautista Agut (numero 57 al mondo) con il punteggio di 7-6(4), 6-0 dopo un'ora e 23 minuti. Nel 1° set Flavio strappa il servizio allo spagnolo al 5° gioco, va a servire sul 5-4 per chiudere ma concede l'unica palla break del set convertendola lui stesso con il doppio fallo. Cobolli però non subisce il contraccolpo e al tie-beak si prende la frazione 7-4 in 57'. Il romano cavalca l'onda del 1° set e domina il 2° con un netto 6-0.

Il romano affronterà l'argentino Tomas Etcheverry (numero 55 al mondo) per un posto in finale. Nella parte alta del tabellone invece in campo tra poco Luciano Darderi contro Andrey Rublev ed il vincente affronterà chi uscirà da Muller contro Auger Aliassime.