Pietrangeli show: "La differenza con Panatta, Sinner ko e il funerale al Foro Italico"

Sul rapporto con Adriano Panatta

"Con Adriano, che ho visto nascere, ci divertiamo, ci vediamo poco ultimamente perché lui abita a Treviso, però abbiamo un certo feeling e ci capiamo. Io non ho mai detto che ero più forte di Panatta, ho solo detto che Adriano è nato per giocare a tennis, non c'è dubbio che giocava strabene a tennis, dico solo che bisogna vedere la carriera di uno sportivo, si guardano i risultati, non è che si guarda la simpatia piuttosto che un'altra cosa. Mi hanno chiesto ma tu lo sai quanti tornei ha vinto Adriano? Dico no non lo so, mi pare che fossero 14 o 16 e poi mi chiedono ma tu lo sai quanti ne hai vinti te? Dico no non lo so: 48. C'era una piccola differenza".