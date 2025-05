“Sinner e Alcaraz superfavoriti al Roland Garros, occhio a Musetti. Djokovic finito? Guai a dirlo”

L'epoca straordinaria dell'Italia

E Djokovic, in questa fase di fine carriera, diventato altalenante nelle prestazioni?

«Non lo darei per finito e tagliato fuori. Nei grandi appuntamenti riesce sempre a trovare motivazioni aggiuntive e ha fatto bene a mio parere a chiedere una wild card per il torneo di Ginevra in corso. Anche nel suo caso occorreva avere più incontri nelle gambe e nella testa e più certezze. Sono fiducioso di come potrà approcciare il campionato del mondo su terra rossa. Ha ricordi freschi e felici su quei campi, come dimenticare il suo oro olimpico al termine della finale con Alcaraz!».



Il tennis italiano sta vivendo un gran momento al maschile e con Jasmine Paolini ha toccato i vertici anche del femminile. Esiste, secondo lei, un segreto?

«Quando si hanno così tanti giocatori tra i top 50 del ranking non siamo davanti a una casualità. I risultati sono il frutto degli investimenti fatti dalla Federazione sotto più punti di vista. È stata molto importante l’organizzazione di tanti tornei futures e challenger nei circoli del territorio italiano. Soprattutto l’attenta operazione di crescita e formazione dei tecnici, dalla base al vertice. I coach italiani sono oggi tra i migliori al mondo e per questo ricercati. Non allenano solo giocatori del proprio Paese, ma anche talenti stranieri. Questo vale anche per le diverse figure che animano i vari team. I risultati sono poi stati un gran volano per avvicinare sempre più gente al tennis, giovani e non solo. Un vero e proprio esempio da seguire, come quello di Jasmine Paolini nel femminile. Sta confermando che le imprese del 2024 avevano un gran fondamento e i recenti successi di Roma le daranno uno sprint in più per Parigi, dove dovrà difendere la finale. Il lavoro sta proseguendo e vedo che altri giovani italiani si stanno affacciando al grande tennis. Il sistema dunque funziona e merita di essere attenzionato».