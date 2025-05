Cobolli in finale ad Amburgo! Etcheverry ribaltato al 3º set. Djokovic a un passo dai 100 Atp

Flavio Cobolli è in finale ad Amburgo. L'azzurro numero 29 Atp, già campione a Bucarest, rimonta l'argentino numero 53 Tomas Etcheverry e si aggiudica la semifinale del 500 tedesco con lo score 2-6, 7-5, 6-4. Un punteggio che vale dunque l'accesso alla finale in programma il 24 maggio sul centrale dell'Am Rothenbaum, dove affronterà il vincitore del match tra Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev - il russo è reduce dal successo su Luciano Darderi - .

Il cammino di Cobolli ad Amburgo

Non un percorso semplice quello di Cobolli ad Amburgo, che dopo il successo all'esordio su Vitaliy Sachko per 5-7, 6-2, 6-2, ha superato il numero 26 Alejandro Davidovich Fokina per 6-4, 7-5 e l’altro spagnolo in gara Roberto Bautista Agut, battuto per 7-6(4), 6-0. Infine, la rimonta sull'argentino che vale la prima vittoria sui 5 precedenti tra Challenger e circuito maggiore.

Djokovic a un passo dai 100 Atp

Novak Djokovic è invece a un passo dal titolo numero 100 in carriera. L'ex numero 1 al mondo, che ai quarti di finale ha sconfitto un ottimo Matteo Arnaldi, supera Cameron Norrie al terzo set con lo score 6-7, 6(6)-7(8), 6-1, raggiungendo così la finale del 250 di Ginevra, dove a contendergli il titolo che completerà una carriera già consacrata dal Career Grand Slam sarà Hubert Hurkacz: finale prevista per il sabato 24. Poi, il ritorno sul rosso del Roland Garros, dove la scorsa stagione ha ceduto a Jannik Sinner la leadership della graduatoria mondiale.