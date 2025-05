Musetti, buona la prima al Roland Garros: Hanfmann ko in tre set, chi trova ora

PARIGI (FRANCIA) - Esordio vincente per Lorenzo Musetti al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi (Francia). Il tennista azzurro, reduce dalla semifinale agli Internazionali d'Italia, dove ha perso contro Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo dopo aver superato il numero uno al mondo Jannik Sinner, ha battuto in tre set il tedesco Yannick Hanfmann, numero 137 al mondo proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-2 6-0 in due ore e nove minuti di gioco. Il 23enne carrario affronterà ora uno tra Daniel Elahi Galan e Valentin Royer.