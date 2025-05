Alcaraz debutta al Roland Garros eliminando Zeppieri. Anche Darderi ko

PARIGI (Francia) - Inizio di giornata difficile per gli azzurri impegnati al Roland Garros con le eliminazioni di Luciano Darderi e Giulio Zeppieri. L'italiano numero 45 del mondo ha perso contro lo statunitense Sebastian Korda, numero 23 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 in due ore e 22 minuti. Giulio Zeppieri invece ha dovuto vedersela con il fresco vincitore di Roma nonché campione in carica dello slam parigino Carlos Alcaraz: sul Philippe Chatrier lo spagnolo si è imposto in tre con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 in un'ora e 58 minuti. Tra gli altri big esordio positivo per Casper Ruud, il norvegese numero 7 del seeding ha battuto in tre set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 6-3, 6-4, 6-2.