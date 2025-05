Sinner, al Roland Garros si gioca la finale di Champions: “Inter-Psg, tifo per…”

PARIGI (FRANCIA) - "Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set". Così Jannik Sinner ha commentato dopo la vittoria su Arthur Rinderknech al primo turno del Roland Garros , secondo Slam della stagione. Nel terzo set l'azzurro ha rischiato grosso quando si è trovato sotto 0-4. In quel momento, ha spiegato, "ho cercato di concentrarmi su di me, sul mio gioco. Ho commesso un paio di errori, ho sbagliato la direzione dei colpi. È stato importante fare il controbreak nel quinto game, perché da 0-5 vincere il set sarebbe stato impossibile o quasi".

Sinner ringrazia il pubblico francese

Il numero uno al mondo ha poi voluto ringraziare i tifosi "per essere stati corretti con me anche se giocavo contro un francese". Nel secondo turno l'altoatesino affronterà Richard Gasquet in quella che potrebbe essere l'ultima partita della sua carriera. "Sono molto contento di essere in questa posizione, Richard ha dato tanto al tennis e a voi, lo avete visto giocare per anni e anche io. So che farete il tifo per lui, e va bene, sono contento di poter condividere il campo con lui".