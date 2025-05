Vagnozzi su Sinner: "Si è tolto un peso dalle spalle, ora può godersi..."

Sul match contro Lehecka

tornerà in campo sabato per il suo match di 3° turno al Roland Garros contro il ceco Jiri Lehecka . Dopo la vittoria contro Gasquet il tennista azzurro si è soffermato sul tema della condizione fisica , uno dei fattori chiave per il match di domani, mentre il suo allenaoreha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport: "Oggi stava meglio, siamo contenti di come si sia ripreso. Negli ultimi giorni ha avuto un'influenza, ma nulla di grave. È stato bravo ieri a non spendere troppe energie, oggi in allenamento ha alzato l'intensità e per domani siamo fiduciosi".

"Con Lehecka sarà un match più complicato, Jiri lo conosciamo, tira forte, serve bene, non si muove benissimo quindi bisognerà metterlo in difficoltà. Jannik cercherà di tenere il gioco in mano e non dargli ritmo. Sono sicuro che alzerà il livello e l'intensità, c'è bisogno sennò si mette male. Oggi buon allenamento con Passaro e speriamo domani di iniziare bene"