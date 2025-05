Cobolli lotta 2 set, poi si arrende al 3°: Zverev agli ottavi al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Flavio Cobolli si ferma al terzo turno del Roland Garros 2025. Il fiorentino numero 26 del ranking mondiale , reduce dal trionfo nell'Atp 500 di Amburgo, si arrende in tre set ad Alexander Zverev, finalista della passata edizione e terza forza del circuito.

Zverev sfida Griekspoor

6-2, 7-6(4), 6-1, in due ore e mezza di gioco, il punteggio in favore del terzo favorito del tabellone, che agli ottavi di finale affronterà Tallon Griekspoor. L'olandese ha eliminato in cinque set lo statunitense Ethan Quinn.

