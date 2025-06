Storico Sinner, un anno da numero 1: solo 4 leggende come lui e per le proiezioni Atp…

Le proiezioni Atp...

Secondo le proiezioni in tempo reale del ranking, che non tengono conto dei punti del Roland Garros 2024, Sinner ha un vantaggio di oltre 2.500 punti su Carlos Alcaraz (n.2). Da qui al prossimo Slam, l'italiano perderà 500 punti per il titolo di Halle e 400 per i quarti a Wimbledon. Tuttavia, Alcaraz ne perderà ben 2.000 per il titolo vinto a Londra 2024. La minaccia più concreta alla posizione di Sinner come numero 1, rileva l'Atp, potrebbe arrivare ad agosto, tra Cincinnati e lo Us Open.