Sinner-Rublev, diretta Roland Garros: ottavi di finale, la partita di Jannik in tempo reale

Per continuare a sognare il Roland Garros, per continuare a inseguire il sogno del Grande Slam: Jannik Sinner torna in campo a Parigi per gli ottavi di finale del secondo Slam stagionale, trovando di fronte Rublev. Il russo, che ha beneficiato di un ritiro nel turno precedente, potrebbe essere il primo osso duro per il numero 1 al mondo dopo un ruolino di marcia spaventoso fino a questo momento. Segui la partita in diretta con noi, in campo si scende non prima delle 20.15.

19:53

Doppio misto, Errani-Vavassori in semifinale

Sara Errani e Andrea Vavassori in semifinale nel doppio misto al Roland Garros. Senza giocare. Gli azzurri, infatti, avrebbero dovuto affrontare nei quarti la coppia britannica Olivia Nicholls-Henry Patten, che però ha dato forfait

19:38

Bublik aspetta il vincente

Nell'altro ottavo collegato, Alexander Bublik sovverte il pronostico, elimina Jack Draper e vola ai quarti del Roland Garros dove affronterà il vincente del match serale fra Jannik e Andrey Rublev. Il 27enne kazako, numero 62 Atp e mai oltre il secondo turno sulla terra rossa parigina (gli ottavi di Wimbledon 2023 il suo miglior risultato in uno Slam), si impone sul britannico, quinta testa di serie, per 5-7 6-3 6-2 6-4 dopo due ore e 34 minuti di gioco.

19:26

Musetti dall'altra parte, inseguendo un sogno

Sinner non è l'unico italiano ancora in corsa al Roland Garros. Dall'altra parte del tabellone, dove potrebbe trovare in semifinale il grande favorito Alcaraz, c'è Musetti che ha alzato il livello di gioco in maniera impronosticabile nell'ultimo anno entrando nei top ten mondiali. E Jannik lo ha incensato così...

19:16

L'avversario possibile di Sinner e l'altro quarto

Chi vincerà tra Sinner e Rublev affronterà uno tra il kazako Bublik e il britannico Draper. Al momento è in vantaggio il primo per due set a uno. L'altro quarto di finale è già definito, regale: Zverev contro Djokovic, che oggi ha centrato la 100esima vittoria nel Roland Garros

19:09

Sinner, un anno da numero 1: in pochi nella storia

19:02

Dove si vede in tv e streaming

Jannik è alla 52ª settimana consecutiva in vetta alla classifica Atp. Il sito dell'associazione ricorda che l'azzurro è il quinto giocatore, dei 29 che sono stati al numero 1 dal 1973, capace di mantenere la vetta per un anno intero durante la prima esperienza da numero 1. Prima di lui c'erano riusciti Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53) ma solo altri quattro giocatori sono stati n.1 per un anno ininterrotto in qualsiasi momento della carriera: Ivan Lendl, Pete Sampras, John McEnroe e Rafael Nadal

La sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev è in programma lunedì 2 giugno e sarà l'ultima di quelle in programma sul Philippe Chatrier: pertanto, non andrà in scena prima delle 20.15. Come tutte le altre partite dello Slam parigino, anche l'ottavo di finale tra l'azzurro e il russo verrà trasmesso in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now, Dazn e Discovery+

18:55

Sinner-Rublev, i precedenti: uno solo al Roland Garros

Questo è il decimo confronto tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, con l'azzurro avanti 6-3. L'ultima sfida risale allo scorso anno, nei quarti di Cincinnati, nel match vinto in rimonta 4-6, 7-5, 6-4 dall'altoatesino, ma c'è un precedente proprio negli ottavi del Roland Garros: era il 2022 e in quell'occasione a imporsi fu il russo, per forfait dell'azzurro, sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0.

18:52

Rublev, come arriva a Sinner

Più sofferto finora, nei turni giocati, il cammino del russo: esordio vincente in quattro set contro il sudafricano Walton, vittoria in tre set contro l'australiano Walton, di cui due portati fino al tie-break. Nel terzo turno la testa di serie numero 17 ha beneficiato del ritiro di uno dei paladini di casa, Fils, presentandosi quindi nel pieno delle forze alla sfida contro Jannik.

18:47

Sinner, come arriva a Rublev

Rinderknech nel primo turno, Gasquet nel secondo e il malcapitato Lehecka nel terzo: il cammino di Jannik fino a questo momento è stato spietato, vittorie sempre per tre set a zero e nelle ultime due la bellezza di soli dieci game concessi agli avversari, sette al francese e solo tre al povero ceco, travolto col sorriso.

Parigi, Roland Garros