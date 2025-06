Kyrgios, slitta ancora il rientro in campo: "Piccolo incidente di percorso"

Slitta ancora il ritorno di Nick Kyrgios . Il 30enne tennista australiano ha annunciato sul suo account Instagram che non giocherà nei tornei sull'erba, in particolare Wimbledon . "Ho avuto un piccolo imprevisto nel mio recupero e purtroppo non potrò rientrare per la stagione su erba quest'anno. So che tutti voi eravate impazienti di vedermi di nuovo in campo e mi dispiace davvero deludervi. È solo un piccolo incidente di percorso, sto già lavorando duramente per tornare più forte che mai . Grazie per il vostro continuo supporto, significa molto per me. Ci vediamo presto!".

Kyrgios out anche a Wimbledon: continua il calvario

Kyrgios avrebbe dovuto giocare il doppio al Roland Garros con il connazionale Jordan Thompson, salvo poi dover rinunciare. Il classe '95 è ancora alle prese con i postumi dell'operazione al polso destro. Anche una volta rientrato in campo dopo la lunghissima assenza, si notava come la sua condizione fisica non fosse ottimale. Dopo l'eliminazione al primo turno contro l'inglese Jacob Fearnley, Nick si è ritirato dal torneo di doppio degli Australian Open con l'amico Thanasi Kokkinakis (i due avevano trionfato nel 2022). Lo scorso 7 marzo, ha alzato bandiera bianca anche nel primo turno del master 1000 di Indian Wells, mentre affrontava l'olandese Botic van de Zandschulp. La sua ultima partita è datata 21 marzo, nel secondo turno di Miami, in cui è stato sconfitto 7-6, 6-0 dal russo Karen Khachanov. Dopo aver saltato la stagione su terra, come fa di consueto ormai da diversi anni, ci si aspettava un suo ritorno per i tornei su erba, in preparazione di Wimbledon, dove tre anni fa raggiunse la finale arrendendosi in 4 set a Novak Djokovic. Invece Kyrgios salterà lo slam londinese per il terzo anno consecutivo: per lui un tunnel dal quale sembra complicato trovare la via d'uscita.