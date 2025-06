Dominio Alcaraz, concede solo 5 game a Paul: con Musetti sarà semifinale show!

PARIGI (Francia) - Carlos Alcaraz non sbaglia il suo match di quarti di finale, piega Tommy Paul e raggiunge Lorenzo Musetti in semifinale al Roland Garros . Sul Philippe Chatrier il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, ha battuto lo statunitense numero 12 al mondo con il punteggio di 6-0 , 6-1 , 6-4 dopo un'ora e 34 minuti. La partita non esiste, Alcaraz concede un solo game nei primi due set chiusi 6-0 (in 30') e 6-1 (in 22') con il parziale punti che recita 57-27 in favore dello spagnolo con 23-5 i colpi vincenti. Nel 3° set c'è finalmente partita con Paul che tiene con continuità la battuta comandando 4-3 ma poi Carlos cambia marcia: pareggia, strappa la battuta (5-4) e manda i titoli di coda.

Alcaraz: "Tiravo tutto al 100%"

Le parole dello spagnolo dopo la vittoria: "Stasera tiravo tutto al 100% e la pallina era sempre in campo. Oggi è stata una giornata perfetta. Sono contento di tutto il mio tennis. Giocare un quarto di finale a Parigi non è mai facile. Sono entrato in campo concentrato e non ho mai fatto entrare Paul in partita - aggiunge Questo torneo è speciale per me. Ogni anno le sensazioni sono sempre ottime. Voglio godermi questo momento e spero di andare avanti. Mi diverto sempre a giocare qui".