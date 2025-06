Sinner: “Semifinale Slam sempre speciale”. Poi l'ammissione su Musetti, su Zverev-Djokovic rivela...

Sinner: "Ora mi diverto di più"

Così invece in conferenza stampa: "Ci sono ancora giocatori un po’ diversi nei miei confronti, però la loro opinione non è la mia su me stesso. Mi importa più di quello che pensano le persone intorno a me e di quello che penso. Sicuramente mi sento più libero e tranquillo nel circuito, mi diverto di più. Sono una persona a cui piace giocare a tennis, sono qua per questo. Ho fatto finora un percorso molto continuo, con tanti risultati incredibili, tante finali, sono sempre andato fino in fondo ai tornei, frutto di tantissimo lavoro messo insieme, e sono contento. Arriverà poi anche il momento dove faticherò un po’ di più, dove non vai sempre avanti, quindi sono momenti da apprezzare. Semifinale Slam è un risultato importante, nulla di scontato, e vado in campo per dare il massimo. Se vinco bene, se no di più di quello non si può fare se perdo".