“È in un’altra dimensione": Bublik esalta Sinner, la frase su Jannik dice tutto

Bublik: "Il tennis è un viaggio. Mai sognato uno Slam"

"Quando ne ho l'opportunità, devo approfittarne, come ho detto dopo aver vinto contro Jack Draper. Se mi capita una possibilità a Wimbledon, farò del mio meglio per sfruttarla, ma se non c'è, continuerò a giocare per un'altra settimana. È così che affronto sempre la partita e continuerò a farlo, perché è l'unico modo per rimanere in salute. Non ho mai pensato di diventare campione di uno Slam. Non credo di averlo mai ritenuto possibile o impossibile. Non l'ho mai desiderato. Per me, il tennis è un viaggio. Fa parte della vita, una parte importante, ma raggiungere i quarti di finale è come avere dei traguardi da raggiungere. Come vincere un 250 o un 500. Se in futuro raggiungerò altri quarti di finale in altri Slam, sarà un altro traguardo. Se ci riuscirò, ottimo. Altrimenti, va bene. Mi piacerebbe vincere un 1000, o una finale, per guardarmi indietro e pensare a come sono andato. Se nei prossimi 10 anni raggiungerò il 50 o il 60° posto nel mondo, sarà fantastico".