"La ragione più grande e una prova per tutti": Djokovic avvisa Sinner

Le parole di Djokovic dopo la vittoria contro Zverev

"Ringrazio il pubblico per il sostegno e per l'atmosfera creata. C'è molto vento e le sensazioni erano diverse da un lato all'altro del campo. Le partite come quelle di stasera sono la ragione più grande per cui continuo a giocare", ha commentato il serbo al termine del match contro Zverev. Subito sotto, Nole ha avuto la forza di ribaltare l'esito dell'incontro lottando fino all'ultimo scambio: “Ovviamente, battere uno dei migliori giocatori del mondo nei palcoscenici più importanti è qualcosa per cui lavoro davvero tanto, ed è anche il motivo per cui continuo a spingermi ogni giorno, anche alla mia età, per vivere partite ed esperienze del genere. È una prova, una testimonianza per me stesso – e anche per gli altri – che posso ancora competere al più alto livello. Sì, è sicuramente una sensazione bellissima, e sto cercando di godermela”.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito