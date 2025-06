Panatta e Sinner-Alcaraz: "Un fattore è imprevedibile, può diventare una rissa! Jannik, vietato..."

Panatta su Musetti: "A un niente da..."

Torniamo al 1976, vuoi?

«No».



E invece ci torno lo stesso. Le tue disavventure nelle ore precedenti la finale con Solomon le abbiamo scritte in un libro. Fammi capire, fu più difficile battere l’americano o salvare la tua mano rimasta chiusa nello sportello dell’auto che ti aveva accompagnato allo stadio?

«Già, la mano… Quando l’amico chiuse lo sportello, senza rendersi conto che non ero ancora del tutto uscito, rimasi a fissarlo incredulo. Gli indicai che dentro, erano rimaste due dita. Quasi svenne. Ma non sentii dolore, mi salvò la plastica dello sportello, evidentemente. Paura? Me la feci sotto, ma non successe niente. Poi andai negli spogliatoi e non trovai più le mie scarpe. Se l’era portate via Bertolucci, pensando fossero le sue. Me le rispedirono da Roma consegnandole a un pilota dell’Alitalia in partenza per Parigi. Arrivarono dieci minuti prima di scendere in campo. A quel punto, non dovevo fare altro che battere Solomon».



Ultima domanda. Ti è piaciuto Musetti?

«Moltissimo. Ha giocato un bellissimo torneo, ma è giunto alla fine un po’ stanco. Ci sta dopo Montecarlo, Madrid e Roma. Nei primi due set ha mostrato di essere a un niente da Alcaraz. Secondo me, è già nel Club dei più forti, sul rosso uno dei primi quattro».