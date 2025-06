Furlan: "Sinner schiacciasassi, potenziale da Grande Slam. Alcaraz si batte così"

«Sinner è talmente superiore alla media che è riuscito a ridurre i tempi per tornare a regime. Solitamente occorrono un po’ di match per ritrovare il ritmo partita, lui ne ha dovuti giocare meno del previsto. Non lo davo al rientro finalista a Roma, ero invece più fiducioso per Parigi. Ricordiamoci però che l’azzurro non si era fermato per un problema fisico e quindi non ha dovuto affrontare il percorso che normalmente si associa a una ripresa post infortunio. Nei mesi di stop ha inoltre potuto lavorare con il proprio staff su dettagli e aspetti che quando sei nel vortice dei tornei del circuito è molto difficile attenzionare».

Cosa la impressiona maggiormente nel tennis di Sinner e in quello di Alcaraz?

«Jannik è uno “schiacciasassi” e un’intelligenza superiore che lo aiuta a perseguire i propri obiettivi. Attorno a sé un grande staff e certo non difetta per talento. Alcaraz ha un bagaglio tecnico spaventoso, sa fare tutto e in qualsiasi situazione. A volte è più incline rispetto a Sinner a disperderlo. Al Roland Garros ha però palesato grandi miglioramenti sotto questo profilo».

Cosa dovrà fare Sinner in finale per mettere in difficoltà Alcaraz?

«Se avessi certezze assolute per dargli la soluzione sarei un mago. A mio parere dovrà però essere sempre molto aggressivo cercando di “prenderlo a pallate” prima che sia lo spagnolo a farlo. Pertanto servire bene, con alte percentuali e giocare molto profondo. Alcaraz è capace anche in fase di risposta a imporre il proprio gioco e passare repentinamente dalla fase difensiva a quella di attacco».