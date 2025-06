Alcaraz a Sinner: “Sei un esempio”. Carlos fa la previsione su Jannik, poi retroscena sulla finale

"Ho pensato a Nadal..."

Su dove piazzare il match nella sua speciale classifica di match giocati non ha dubbi: "Lo metto al primo posto. Questa partita è la prima in cui sono riuscito a recuperare da uno svantaggio di 2 set a 0. Non c'è stata occasione migliore della finale del Roland Garros contro il numero 1 al mondo, Jannik. Era il posto perfetto per recuperare da uno svantaggio di 2 set a 0. Penso sia la migliore partita del Grande Slam che abbia mai giocato in carriera. Sono davvero orgoglioso e felice che sia andata così". E su cosa abbia pensato nei tre match point a disposizione di Sinner rivela: "Quando mi sentivo peggio, non avevo più forze, ho cercato di pensare a Rafa, a tutte le sue rimonte". "Dove ti farai il prossimo tatuaggio? L'ultima volta ti sei fatto la Torre Eiffel", chiedono ad Alcaraz in chiusura e lo spagnolo risponde: "Devo chiedere a mio padre".