Quei grandissimi, beceri cafoni anti Sinner annidati al Roland Garros

Il triste spettacolo sugli spalti dello Chatrier

Un conto è tifare, un altro è mancare sistematicamente di rispetto a Sinner con le urla sguaiate, i cori di provocazione, i fischi, le ripetute interruzioni. Un'indecente corrida, tollerata dagli organizzatori, a tratti aizzata dallo stesso Alcaraz, per non dire dei commenti ironici a proposito della mamma di Jannik, lei sì meravigliosa fan in tribuna che ha sofferto e si è emozionata per il figlio come una di noi. Troppi buzzurri si sono ritrovati, accomunati dalla paura che a vincere fosse l'italiano. E non c'entra niente il fatto che i francesi tifassero per lo spagnolo Alcaraz in quanto orfani dello spagnolo Nadal, lui sì campione di sportività. Ecco perché la correttezza, lo stile, la resilienza opposta da Sinner nella bolgia parigina sono stati degni della sua straordinaria grandezza. Numeri Uno si nasce o si diventa. Sinner è l'una e l'altra cosa.