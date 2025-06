TORINO - In un video da casa, postato dagli organizzatori tedeschi, Jannik Sinner conferma la sua presenza al torneo di Halle, che ha vinto lo scorso anno in finale contro l'amico Hubert Hurkacz. «Ci vediamo la prossima settimana. Ciao Ciao», le parole dell'azzurro reduce dal ko di Parigi contro Carlos Alcaraz al quinto set. L'altoatesino sta trascorrendo qualche giorno a casa sua, a Sesto, dove è arrivato con mamma Siglinde (papà Hanspeter è andato a prenderli all'aeroporto di Bolzano, ieri pomeriggio). Un po' di relax in famiglia e con gli amici di sempre. Poi la ripresa degli allenamenti: venerdì il sorteggio di Halle, dove è iscritto anche al doppio con l'amico Lorenzo Sonego.

© RIPRODUZIONE RISERVATA