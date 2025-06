“Jannik ribaltato con un pugno”: Sinner-Alcaraz, il retroscena sulla finale Roland Garros

Canti, balli, brindisi, cena all’una di notte, poche ore di sono e alle 7 di mattino il volo per il rientro in Spagna. Carlitos Alcaraz è stato fermato dai tifosi per le strade di Madrid, con tuta-completo viola e berrettino bianco. Felice, anche se con gli occhi gonfi assai. Il suo allenatore, in diretta su El Larguero, ha invece raccontato aneddoti e retroscena sulla finale vinta a Parigi dal suo allievo. Intanto, l’ha messa sul ridere dopo le polemiche del recente passato sulla dolce vita di Carlitos: «Sappiamo com’è...Gli ho detto che si diverta, che lo merita, ma che si ricordi di essere un tennista, in ogni momento..». Come dire: niente eccessi, altrimenti al prossimo allenamento ti distruggo. «Per lui non è tanto la parola festa a fare la differenza, ma la disconnessione tra il non pensare al tennis e l’essere un ragazzino di 22 anni. Avesse perso, lo avrebbero messo nel mirino: guardate, sta andando a Ibiza (ci è arrivato ieri pomeriggio, ndr)».