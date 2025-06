Sinner in cerca dell’antidoto: il piano per tornare a vincere subito sull’erba

È bastato respirare l’aria di casa per ritrovare il sorriso, come si vede dalle foto del suo arrivo all’aeroporto di Bolzano, dopo la trasferta parigina culminata con la sconfitta al quinto set contro Carlos Alcaraz. Partita da leggenda, durata cinque ore e ventinove minuti. Partita da archiviare, con insegnamento annesso. Il mantra di Jannik Sinner, d’altronde, è il solito: famiglia, lavoro, dedizione, resilienza, educazione. Riabbracciare papà Hanspeter, che al Roland Garros non c’era perché impegnato in cucina, e stare un po’ con mamma Siglinde, che in tribuna è stata stoica, ridarà serenità al nostro fuoriclasse della racchetta. Che festeggia, tra l’altro, un anno esatto da numero 1 al mondo. Boschi, golf, kart, gli amici e i propri cari: poi si riparte. "La mia famiglia, chi mi conosce, tutti mi aiuteranno. A volte dai, a volte prendi: ora tocca a me ricevere". L’obiettivo, ovvio, è vincere Wimbledon, impresa mai riuscita a un italiano (primo e unico finalista il compagno di avventura in Davis Matteo Berrettini). Nel mezzo, salvo imprevisti, la ripartenza sull’erba di Halle, in Germania, dove è campione in carica. Venerdì sono attesi i sorteggi del tabellone: nel doppio, Jannik è dato iscritto con l’altro amico azzurro Lorenzo Sonego. Per ricaricarsi, entrambi.