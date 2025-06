"Guardami, piccolo maiale. Sei una me**a": Fognini shock contro Moutet

Fognini, gli insulti

Fognini ha iniziato a inveire contro il suo avversario: inizialmente i microfoni non sono riusciti a cogliere cosa abbia detto, ma in un secondo momento, quando i due erano in procinto di salutare il giudice di sedia, si sente Fabio che prima in francese dice: "Guardami, piccolo maiale!", per poi proseguire e chiudere con "Sei una me**a", questa volta in italiano. Dal canto suo, Moutet ha letteralmente ignorato l'italiano, e dopo aver stretto la mano all'arbitro ha proceduto a salutare gli spettatori presenti ed esternare la soddisfazione per la vittoria. Al prossimo turno se la vedrà con Alexander Zverev, numero 3 al mondo nonché prima testa di serie del torneo.