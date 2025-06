Sinner fa benzina: arrivano i tifosi ed è selfie time!

TORINO - La Jannik Sinner-mania ormai prende l'Italia intera. Anche nei giorni di riposo, lontano dal tennis giocato. Dopo la sconfitta in finale a Parigi contro Carlos Alcaraz, l'azzurro è andato a casa a Sesto, inval Pusteria, dove vivono e lavorano mamma Siglinde e papà Hanspeter. Il video che sta diventando virale ritrae il numero 1 del tennis mentre fa rifornimento ed è riconosciuto dai tifosi: non delude nessuno, intento a fare il pieno della sua auto. Selfie time e sorrisi per tutti. Ora attende gli avversari di Halle, dove rientra la prossima settimana, in Germania: domani il sorteggio per il suo primo torneo sull'erba dove è campione in carica. Verso la strada che porta a Wimbledon...

© RIPRODUZIONE RISERVATA