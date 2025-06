Musetti e Berrettini stop: si spera per Wimbledon

È arrivata l’ufficialità e non rappresenta certo il miglior quadro di avvicinamento al terzo Slam di stagione, Wimbledon. In uno dei tornei di preparazione più nobili e ambiti del mini-tour sull’erba, il Queen’s, non saranno al via né Lorenzo Musetti né Matteo Berrettini. Musetti e il suo staff hanno deciso per il no dopo le risultanze degli esami (risonanza) fatti mercoledì e attentamente analizzati dai medici nelle