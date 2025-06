Djokovic a nudo: "La rabbia da bambino, io indesiderato tra Nadal e Federer. E meglio con uno..."

Djokovic: "Mai amato come Nadal e Federer"

"Non sono mai stato amato come loro perché non avrei dovuto essere lì - ha dichiarato Djokovic - Ero il più piccolo, il terzo che è arrivato dicendo di voler diventare il numero uno. E a molte persone non è piaciuto". "Il fatto che qualcuno sia il mio più grande rivale non significa che gli auguri del male, lo odi o faccia qualcosa in campo per sconfiggerlo - ha aggiunto - Abbiamo lottato per la vittoria e ha vinto il giocatore migliore. Come un bambino indesiderato, mi chiedevo perché e faceva male. Poi ho pensato che i tifosi mi avrebbero accettato se mi fossi comportato diversamente, ma non fu così". "So di essere un uomo con molti difetti, ma ho sempre cercato di vivere con il cuore - ha aggiunto il serbo - e con le buone intenzioni cercando di restare me stesso. Ho sempre rispettato Federer e Nadal, non ho mai detto una sola brutta parola su di loro e non lo farò mai. Ma - ha poi concluso - sono sempre andato più d'accordo con Rafa che con Roger".