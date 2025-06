TORINO - Ecco come è stato accolto Jannik Sinner ad Halle, dove la prossima settimana si gioca il 500 sull'erba in preparazione a Wimbledon. Torta speciale che festeggia un anno da numero 1. Per l'azzurro, reduce dal doloroso ko di Parigi in 5 set contro Carlos Alcaraz, sorrisi e grande voglia di rifarsi subito. Jannik è il campione in carica: nel 2024 battè in finale l'amico Hurkacz. Ovviamente è testa di serie n.1, Zverev è il n.2.