Emilia-Romagna Tennis Cup a Sassuolo: i protagonisti della quarta edizione

Da domenica 15 giugno a sabato 21 giugno, giorno delle finali di doppio e singolare, trasmesse su Sky insieme alle semifinali. Wild card a Stan Wawrinka, vincitore di ben tre Slam (Australian Open, Roland Garros e Us Open), calcherà la terra rossa dello Sporting Club ma non sarà l’unico grande protagonista del torneo perché oltre a Stan The Men ci saranno anche alcuni tra i tennisti italiani più promettenti come il 24enne perugino Francesco Passaro, il comasco Federico Arnaboldi e il 23enne laziale Giulio Zeppieri ma anche il ventenne lituano Vilius Gaubas, il giapponese Taro Daniel e il suo connazionale Rei Sakamoto.

Giammaria Manghi della Regione ha spiegato che «nasce a Parma questo torneo Atp, che è approdato poi a Sassuolo l'anno scorso. Con la crescita progressiva del tennis nazionale in questi anni si diffonde in maniera importante e siamo lieti che prosegua questo Atp 125 che è stato antesignano di un cammino e di un percorso. Il grande sport in Emilia-Romagna è stato identificato come un vettore di promozione territorial, questi tornei sono un volano per la crescita collettiva».

Sassuolo in primo piano, come sottolineato dal vicesindaco Serena Lenzotti: «È una splendida giornata per presentare un torneo nazionale e internazionale che porta nuovamente Sassuolo alla ribalta. Sassuolo è stato scelto come ruolo d'eccellenza per questo torneo importantissimo». Grande soddisfazione da parte del direttore generale di Master Group Sport, Antonio Santamaria: «Per noi è un onore riuscire a organizzare questo torneo. Abbiamo chiuso pochi giorni fa con il calcio portando la nazionale a giocare nel nostro stadio a Reggio Emilia, cerchiamo di portare delle eccellenze nella nostra regione». E poi la chiosa: «Ho visto Wawrinka giocare al torneo di Napoli, il rovescio è ancora spettacolare e invito tutti a venirlo a vedere». Biglietti in vendita sul circuito VivaTicket, la prevendita dei biglietti è già attiva.