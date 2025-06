Sinner, Halle con Wimbledon obiettivo e lo scarica stress: "Dopo il Roland Garros ho giocato a..."

Messa da parte la fortissima delusione per la finale del Roland Garros persa contro l'amico-rivale Carlos Alcaraz, nonostante ben tre match point non sfruttati, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo . Nell' Atp 500 di Halle , in Germania, il fuoriclasse altoatesino, infatti, sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e, al tempo stesso, la sua partecipazione sarà propedeutica a una certa confidenza con la superficie erbosa in vista del prossimo Slam - il terzo della stagione - a Wimbledon.

Le parole

"La settimana dopo Parigi è stata molto tranquilla. Sono stato con i miei genitori ho fatto una grigliata, ho giocato a ping pong con gli amici: è ciò che mi piace fare ed è proprio quello che mi serviva dopo un torneo importante e stressante. Ho la fortuna di avere intorno a me persone che mi vogliono bene ed hanno i miei valori. Mi sono serviti questi giorni a casa e ora sono qua ad Halle per una nuova grande sfida. Ci saranno sicuramente nuove difficoltà perché è una superficie diversa, ma sono molto contento. Su questa superficie è importante accettare quello che avviene in campo, l'anno scorso ho fatto molto bene sull'erba ma ogni anno è diverso, sono migliorato su altre superfici e quindi voglio vedere come va quest'anno anche su questa, l'obiettivo sarà sempre Wimbledon, quindi speriamo di fare più partita possibile qui ad Halle per poi andare Londra, ma le cose stanno andando bene", le parole di Jannik Sinner ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno del ranking mondiale, poi, non ha potuto esimersi dall'affrontare 'il tema del mese', vale a dire la bellissima finale del Roland Garros persa in modo rocambolesco contro Alcaraz.