Sinner, il tabellone di Halle: ufficiale il primo avversario, sarà Jannik contro...Yannick!

Il percorso fino alla finale

Al primo turno, dunque, Jannik affronterà il qualificato Yannick Hanfmann poi potrebbe riaffrontare Bublik, superato nei quarti del Roland Garros, o Alexander Muller. Ai quarti probabile il match con Tomas Machac mentre in semifinale potrebbe toccare uno tra Andrey Rublev e Karen Khachanov. Alexander Zverev o Daniil Medvedev uno dei possibili finalisti per il numero 1 del mondo qualora dovesse andare fino in fondo al 500 tedesco.