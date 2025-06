"Vattene via, non ti voglio più vedere!" Zverev perde ancora con Fritz e si sfoga così

Fritz, la bestia nera di Zverev

Per il tedesco è la quinta sconfitta consecutiva con lo statunitense, vera bestia nera, e alla fine del match si è scherzosamente sfogato al microfono parlando al pubblico: "Taylor, senti, ora sono davvero stanco di te. Non voglio vederti più per i prossimi 2 o 3 anni, per favore, stai lontano da me e non venire mai più in Germania". Un siparietto tutto da ridere, ma Zverev sarà certamente contento di non rivedere presto Fritz visti i prossimi impegni ad Halle e l'importante Slam di Wimbledon.