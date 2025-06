Sinner-Hanfmann: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Halle in tempo reale

HALLE (Germania) - Archiviata la stagione sul rosso arriva quella corta ma entusiasmante sull'erba dove Jannik Sinner è pronto ad iniziare la missione per Wimbledon. Il tennista azzurro scenderà in campo nel torneo Atp 500 di Halle per difendere il titolo vinto la passata stagione e riscaldarsi in vista dello slam britannico. Il numero 1 azzurro comincerà il suo torneo contro il qualificato Yannick Hanfmann , tennista tedesco numero 135 al mondo entrato nel tabellone principale dalle qualificazioni. È un Sinner che arriva sull'erba entusiasta per la sfida senza remore o spettri dalla finale del Roland Garros : "Su questa superficie è importante accettare quello che avviene in campo, l'anno scorso ho fatto molto bene sull'erba ma ogni anno è diverso, sono migliorato su altre superfici e quindi voglio vedere come va quest'anno anche su questa, l'obiettivo sarà sempre Wimbledon, quindi speriamo di fare più partita possibile qui ad Halle per poi andare Londra, ma le cose stanno andando bene". Jannik che già oggi, lunedì, approccerà l'erba di Hall giocando il doppio insieme a Lorenzo Sonego contro Khachanov-Michelsen.

Sinner-Hanfmann: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed Hanfmann, valida per il primo turno, è in programma martedì 17 giugno (orario ancora da stabilire). in Italia sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Sinner-Hanfmann, i pecedenti

Sinner ed Hanfmann si sono affrontati a livello Atp 2 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-0 in favore dell'azzurro. Entrambe le sfide sono arrivate in due tornei dello slam con l'ultimo proprio sull'erba a Wimbledon con vittoria in quattro set di Jannik.

2023 - US Open (1° turno): Sinner 6-3, 6-1, 6-1

2024 - Wimbledon (1° tunro): Sinner 6-3, 6-4, 3-6, 6-3