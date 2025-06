HALLE (Germania) - Comincia con una bella vittoria il cammino di Jannik Sinner all'Atp 500 di Halle vinto da lui l'anno scorso. Alla Owl Arena numero 1 al mondo si è imposto contro il qualificato Yannick Hanfmann (numero 135 al mondo) con il punteggio di 7-5 , 6-3 in un'ora e mezza in un match tutt'altro che comodo per l'azzurro. Infatti il gioco molto aggressivo del Tedesco, che aveva già due partite nelle gambe sull'erba, ha messo in difficoltà l'altoatesino chiamato subito a sfornare i colpi migliori per aver la meglio in un durissimo primo set vinto7-5 dopo 55 minuti. Vinta la prima battaglia della prima frazione poi è arrivata la resa del tedesco nella seconda. Sinner conosce già il suo avversario ovvero Alexander Bublik già affrontato al Roland Garros e battuto dall'azzurro che conduce 4-1 negli scontri diretti.

Secondo set: Game set and Match Sinner!

Hanfmann tiene la battuta (5-3) ma poi è il turno di Jannik di servire per chiudere il match: il numero 1 al mondo non si fa problemi e chiude 6-3 con il 10° ace.

Secondo set: Sinner 5-2!

Al 6° gioco la resistenza di Hanfmann cede. Palla corta in rete per il 15-40, Sinner sbaglia la risposta vincente (30-40) ma poi arriva la stecca del tedesco che vale il BREAK. Jannik non si fa pregare e lo conferma per il 5-2.

Secondo set: Sinner 3-2

Si resta sulla falsariga della prima frazione con turni di battuta tenuti velocemente

Secondo Set: Sinner 2-1

Dopo non aver concesso nessuna palla breal nel primo set Jannik si trova 15-40 in avvio di 2° set: due prime vincenti per andare ai vantaggi, ace per il vantaggio e altra prima per l'1-0. Hanfmann pareggia in scioltezza e Sinner risponde per il 2-1.

Primo set: Sinner 7-5 (55')!

Dopo altri due turni comodi per entrambi si arriva al 12° gioco dove l'azzurro va a segno: infatti Sinner si porta palla break nonché set-point (30-40) con un bel passante incrociato ma poi tira fuori un rovescio non impossibile graziando l'avversario. Si va ai vantaggi nell game più lungo del set (3'33" dove Jannik riesce a guadagnarsi una seconda palla break e questa volta non commette errori forzando invece Hanfmann all'errore, dritto in corridoio e pima frazione al numero 1.

Primo set: Sinner 5-4

Il tedesco gioca in fiducia ed aggressivo come sul 30-30 con servizio-rovescio e poi smash per il 4-4, Jannik replica tenendo la battuta a 15 piazzando 4 punti consecutivi.

Primo set: Sinner 4-3

Hanfmann rimane freddo dopo che Jannik gli rimonta il 30-0 ma con due ottime prime salva il suo turno di battuta. Anche Sinner si fa rimontare dal 30-0 e per la prima volta va ai vantaggi: con un'ottima seconda firma il vantaggio e poi servizio-dritto per il 4-3.

Primo set: Sinner 3-2

Si rimane on-serve, nessuna palla break concessa da entrambi negli ultimi due turni andati via velocemente.

Primo set: Sinner 2-1

Buon avvio di Jannik che tiene la battuta a 15, non converte 2 palle break per merito dell'avversario e poi difende ancora senza problemi il servizio per il 2-1.

Sinner-Hanfmann: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed Hanfmann, valida per il primo turno, è in programma martedì 17 giugno non prima delle 15:30. In Italia sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Sinner-Hanfmann, i pecedenti

Sinner ed Hanfmann si sono affrontati a livello Atp 2 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-0 in favore dell'azzurro. Entrambe le sfide sono arrivate in due tornei dello slam con l'ultimo proprio sull'erba a Wimbledon con vittoria in quattro set di Jannik.

2023 - US Open (1° turno): Sinner 6-3, 6-1, 6-1

2024 - Wimbledon (1° tunro): Sinner 6-3, 6-4, 3-6, 6-3