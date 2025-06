Alcaraz: "Sinner? Sconfitta dura, imparerà. Non abbiamo parlato, non siamo amici stretti e a Wimbledon..."

Alcaraz e la minivacanza a Ibiza

Dopo il trionfo a Parigi, il numero 2 del ranking ATP si è concesso qualche giorno di vacanza a Ibiza, che ha fatto discutere. "Mi sono semplicemente divertito. Quest’anno è stato più tranquillo rispetto al passato: sono uscito solo la prima sera, il resto della vacanza di tre giorni no, sono stato molto in hotel. Mi sono riposato tanto fisicamente e mentalmente, ma mi sono anche divertito con Sergio Reguilón (calciatore del Tottenham), unica persona famosa con me". Alcaraz non ci vede nulla di strano nel prendersi un po' di pausa, in attesa dei tornei di preparazione per Wimbledon (Carlitos giocherà questa settimana l'ATP 500 del Queen's). Mentre Sinner ha preferito stare con la famiglia e gli amici più stretti lo spagnolo si è concesso qualche giorno di divertimento: "Siamo a metà anno, la stagione sulla terra è finita, dopo tanta tensione. Quindi era il momento migliore per andare via. Io ne avevo bisogno, soprattutto dopo un intenso Roland Garros: è stato bello staccare da tutto per qualche giorno. Perché divertirmi per me è importante, per poi tornare con più energia per la stagione sull’erba. Molta gente ha criticato le mie vacanze a Ibiza, ma anche il mio team era d’accordo. In ogni caso, io imparo sempre da ogni situazione".