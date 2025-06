Sinner saldo in vetta, novità Shelton: top 10 ATP all'insegna della gioventù

Shelton new entry, scendono leggermente Draper e Musetti

Per il fuoriclasse italiano dunque, un altro record a portata di mano, in una top ten che registra qualche mutamento: se lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev mantengono rispettivamente la seconda e terza piazza, lo statunitense Taylor Fritz, che ha vinto il 250 di Stoccarda battendo in finale proprio Zverev, torna numero 4. Il britannico Jack Draper perde due posizioni e scivola in sesta, mentre l'altro azzurro Lorenzo Musetti passa da sesto a settimo. Ingresso nell'elite mondiale per un altro statunitense, Ben Shelton, che diventa decimo, al posto dell'australiano De Minaur, ora dodicesimo. Restando in chiave azzurra, Flavio Cobolli ritocca il best ranking (24) mentre Matteo Berrettini scivola di sei gradini e si attesta 34°, rischiando dunque di non essere testa di serie a Wimbledon.