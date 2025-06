Sabalenka in vetta davanti a Gauff, scende Paolini: la top 10

Qualche variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del "500" di Londra e del "250" di s'-Hertogenbosch, primi tornei dell'anno sull'erba, vinti rispettivamente dalla tedesca Tatjana Maria e dalla belga Elise Mertens. Anche questa settimana sono due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini , che però perde una posizione ed è quinta. Alle sue spalle fa due passi avanti Lucia Bronzetti , numero 58, mentre grazie alla prima semifinale in stagione (la quinta in carriera) raggiunta sui prati olandesi di s'-Hertogenbosch recupera diciotto posizioni Elisabetta Cocciaretto , ora n.105, con il ritorno in top 100 (dopo esserne uscita la scorsa settimana) nel mirino.

I movimenti nella top 10 del ranking WTA

Diversi spostamenti nella top ten del ranking. Al comando, con 11553 punti, c'è sempre Aryna Sabalenka, per la 35ª settimana consecutiva (la 43esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk mantiene 3.470 punti di vantaggio sulla statunitense Coco Gauff, che dopo aver trionfato al Roland Garros ribadisce il "best ranking". Sul terzo gradino del podio c'è la sua connazionale Jessica Pegula (primato personale confermato), staccata di 1.600 punti. Al quarto posto irrompe con 4853 Qinwen Zheng, che come detto scavalca la campionessa di Roma Jasmine Paolini, a -48 dalla cinese. In sesta posizione risale l'altra statunitense Madison Keys (4669), vincitrice degli Australian Open, che grazie alla semifinale nel 500 londinese appena concluso recupera due posti ed arriva ad un passo dal primato personale. Di conseguenza scendono di un gradino sia la 18enne russa Mirra Andreeva, settima con 4636, che la polacca Iga Swiatek, ottava con 4618. Ennesimo scambio di poltrona nelle ultime settimane tra la quarta statunitense in top ten, Emma Navarro, che risale al nono posto (3697), e la spagnola Paula Badosa, che scende al decimo e chiude l'elite mondiale con 3684 punti.