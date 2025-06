Arnaldi rinuncia al Queen's, zero italiani in tabellone: dubbio Wimbledon anche per Musetti e Berrettini

Non ci saranno italiani al via nel tabellone principale in quest'edizione dei "HSBC Championships" (ATP 500 - montepremi 2.522.220 euro) che si sta disputando sui prati dello storico Queen's Club di Londra. Dopo le rinunce di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini (due volte vincitore del torneo, nel 2021 e 2022) per infortunio, è arrivata anche quella di Matteo Arnaldi . Il 24enne sanremese, n. 41 ATP, ha dato forfait poco prima di scendere in campo contro il danese Holger Rune , n. 9 del ranking e quarta testa di serie del seeding, che in questo torneo è stato semifinalista due anni fa (battuto da De Minaur).

Arnaldi fa posto a O'Connell

Al posto del ligure è stato ripescato in tabellone come lucky loser l'australiano Christopher O'Connell, n. 97 del ranking, già battuto in due set da Rune in semifinale a Monaco di Baviera (terra) nel 2023. A guidare il seeding è lo spagnolo Carlos Alcaraz, n. 2 ATP, reduce dal trionfo bis al Roland Garros e vincitore del Queen's nel 2023. Carlitos è insidiato dal britannico Jack Draper e dallo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente n. 2 e n. 3 del tabellone, entrambi molto abili sull'erba e in grado di impensierire lo spagnolo. Per Arnaldi, si spera che il problema fisico non sia grave e che possa recuperare per Wimbledon, al via lunedì 30 giugno. Al momento restano in dubbio per lo slam londinese anche gli altri due italiani, Berrettini e Musetti.