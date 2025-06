Sinner, altra rimonta subita: ko all'esordio con Sonego nel doppio ad Halle

HALLE (Germania) - In attesa di esordire nel torneo singolare, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego testano l'erba dell'Atp di Halle nel primo turno del doppio maschile. Arriva una sconfitta in rimonta per i due azzurri che al super tie-break del terzo set si arrendono per 10-3 alla coppia Khachanov-Michelsen. Dopo aver conquistato il primo in 6-2, Jannik e Lorenzo sono stati raggiunti dal suo russo-statuintense in 7-5 al secondo per poi cedere al tie-break finale del terzo e decisivo set. Ora l'attesa per la prima partita nel tabellone singolare dove i due italiani andranno in cerca dell'ottavo di finale.