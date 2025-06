Cuore Cobolli, ribaltato il talento Fonseca: il prossimo avversario ad Halle

Successo all’esordio per Flavio Cobolli , che ribalta il giovane talento Joao Fonseca nel match valido per l’accesso al secondo turno del 500 di Halle. Grande prova di forza dell’azzurro, che nonostante le diverse palle break sprecate nel secondo parziale e la cilindrata del dritto del brasiliano classe 2006, trova sempre il modo di restare nel match fino a risolvere al terzo set una grande e combattutissima sfida con lo score finale di 5-7, 7-6(3), 7(10)-6(8). Il n. 24 Atp, già campione ad Amburgo e prima ancora a Bucarest, affronterà uno tra Ugo Humbert e Denis Shapovalov .

In campo Sinner e Sonego

Attesi sull'erba della Owl Arena anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, reduci dal ko nella sfida di doppio contro Alex Michelsen e Karen Chacanov per 6-2, 5-7, 3-10. Il n. 1 al mondo affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, mentre l'azzurro n.48 contenderà l'accesso al secondo turno del torneo all'altro tedesco in gara Jan-Lennard Struff. In caso di successo, Sinner ritroverebbe Aleksandr Bublik, già sconfitto a Parigi, mentre Sonego affronterebbe uno tra Alexander Zverev e Marcos Giron.